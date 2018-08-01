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Руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" оставили под арестом

08:40
  • среда
  • 01 августа 2018

Суд оставил под арестом руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Андрея Бурсина. Его обвиняют в халатности при ликвидации возгорания в торговом центре.

Руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове оставили под арестом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой ан решение Кемеровского областного суда. 

"Постановление Центрального районного суда города Кемерово в отношении Бурсина Андрея Сергеевича оставить без изменения, апелляционное представление прокуратуры, апелляционную жалобу адвокатов оставить без удовлетворения", - постановила судья.

Бурсин был задержан 7 июля. По ходатайству следствия он был заключен под стражу на два месяца, до 7 сентября.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети. Представители следствия считают, что в ТЦ несколько дней не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. 

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