ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами ДТП в Ростовской области стали шесть человек

09:01
  • среда
  • 01 августа 2018

В результате ДТП с участием грузового автомобиля в Ростовской области погибли шесть человек, еще двое пострадали. По данным регионального управления МВД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Пострадавшие доставлены в больницу.

В результате аварии на 791-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области погибли шесть человек. Об этом сообщило "Газета.Ru" со ссылкой на ГУ МВД региона.

"Водитель 1970 года рождения, двигаясь на "КамАЗе" с прицепом в сторону Ростова в связи с технической неисправностью съехал на обочину и предпринял меры к остановке. В это время водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении, допустил столкновение с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека, они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. 

Главное сегодня
ДТП
ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100