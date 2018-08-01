Жертвами ДТП в Ростовской области стали шесть человек

В результате ДТП с участием грузового автомобиля в Ростовской области погибли шесть человек, еще двое пострадали. По данным регионального управления МВД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Пострадавшие доставлены в больницу.

В результате аварии на 791-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области погибли шесть человек. Об этом сообщило "Газета.Ru" со ссылкой на ГУ МВД региона.

"Водитель 1970 года рождения, двигаясь на "КамАЗе" с прицепом в сторону Ростова в связи с технической неисправностью съехал на обочину и предпринял меры к остановке. В это время водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении, допустил столкновение с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека, они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.