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Руководители колонии в Магадане осуждены из-за инцидента с заключенным

10:02
  • среда
  • 01 августа 2018

Городской суд Магадана вынес приговор троим руководителям одной из местных исправительных колоний. Они проигнорировали издевательства заключенных над еще одним, отбывающим срок в этой колонии. В результате потерпевший сошел с ума и попытался покончить с собой.

В Магадане местный городской суд приговорил трех руководителей одной из исправительных колоний к лишению свободы на срок от полутора до двух с половиной лет в колонии-поселении. Об этом сообщает "Интерфакс".

Приговор вынесен по статье "Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью".

Следствие установило, что три сотрудника ИК-3 УФСИН России по Магаданской области "не замечали", что 13 заключенных издеваются над еще одним, отбывающим срок в этой колонии. Из-за издевательств он сошел с ума и попытался покончить с собой.

Кроме того, дело о халатности было выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении 13 осужденных, которые издевались над потерпевшим. Они получили сроки от шести до 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В декабре 2017 года приговор суда вступил в законную силу.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) оказалась в центре скандала после того, как СМИ опубликовали видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии №1 избивают заключенного Евгения Макарова.

По этому факту возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Арестованы восемь сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.

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