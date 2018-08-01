В ЦАР озвучили подробности нападения на российских журналистов

Москвичи несут цветы к мемориалу у Дома журналиста на Никитском бульваре, где установлены портреты военного корреспондента Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они погибли в Центральной Африканской Республике, где снимали фильм о работе частных военных компаний.

Их обнаружили в брошенной машине со множеством огнестрельных ранений. То, что это журналисты, стало понятно, когда нашли аккредитации различных российских СМИ. Тогда же стали известны имена погибших - это репортер Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Теперь все трое уже официально опознаны. На россиян напали накануне около шести часов вечера, рассказал в эфире местной радиостанции представитель властей Центральноафриканской республики Марселин Йойо, передает "ТВ Центр".

"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своём и уехали. На них напали в 24 километрах от Сибю, все злоумышленники носили тюрбаны и говорили только по-арабски. Трое россиян были убиты на месте. Местный водитель, который был с ними, сумел сбежать и сообщил властям о происшествии", - говорится в сообщении.

Съемочная группа прилетела в республику в субботу готовить документальный фильм о жизни в стране. На связь последний раз журналисты выходили в воскресенье вечером. Правда, российское посольство в ЦАР о своей поездке не уведомляли - никто не знал, с кем они договаривались об интервью и где собирались снимать.

"Наши дипломаты, безусловно, будут работать со всеми документами, которые были найдены непосредственно на месте обнаружения тел погибших. Министерство иностранных дел, центральный аппарат работают сейчас - работают и с российскими правоохранительными структурами, и находятся на связи с российскими дипломатами, которые непосредственно в контакте с правоохранительными органами ЦАР", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в столице страны Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки и повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта погибли более тысячи человек, еще около миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Франция под видом миротворцев ввела в республику дополнительный контингент, но лишь обострила ситуацию – причем, даже в тех городах, где до этого ситуацию удавалось держать под контролем. Отношение к европейцам ухудшилось, нападать на людей со светлым цветом кожи стали чаще. Не исключено, что банальная попытка поживиться - у журналистов было с собой видеооборудование, которое дорого стоит - и стала основным мотивом убийства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Погибшие журналисты неоднократно оказывались в опасных для жизни условиях. Орхан Джемаль - опытный военкор: делал репортажи из Афганистана, Ирака, в Ливии - в 2011 году даже был ранен на съемке. Оператор Кирилл Радченко тоже работал в горячих точках. Режиссер Александр Расторгуев - известный документалист, лауреат российских и международных фестивалей. Они знали, что такое риск, умели смотреть смерти в лицо через объектив телекамеры и твердо верили, что вернутся домой живыми.

Борис Иванин, "ТВ Центр".