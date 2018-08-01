Актер Ивар Калныньш отмечает 70-летие

Актёр Ивар Калныньш в среду отмечает юбилей. Талантливому артисту, любимцу советских зрительниц исполнилось 70 лет. Популярность пришла к нему в 1978-м году после фильма "Театр", где он сыграл молодого харизматичного бухгалтера Тома Феннела. Так за актёром закрепилось амплуа идеального мужчины. И до сих пор нет отбоя от поклонниц.

Ивар Калныньш умеет останавливать мгновенья. Идут годы, десятилетия, а он каким-то непостижимым образом становится всё лучше. Мужественный, благородный, притягательный. Разве скажешь, что ему - 70?

Он всё время в движении. Гастроли, съемки, фестивали, репетиции. Востребован, потому что любим и даже обожаем. С того самого "Театра", открывшего Калныньша для кино.

Бенефис 50-летней Артмане стал звездным часом 30-летнего Калныньша. До этой картины он, разумеется, уже играл - и на сцене, и в кино. Но именно роль бухгалтера Тома Феннела привела к необратимому процессу. Женщины влюблялись, причем поголовно, а режиссёры торопились закрепить и преумножить результат. До сих пор не могут остановиться.

К слухам и сплетням о многочисленных романах с актрисами Калныньш давно привык. Разумеется, они его раздражают. Но избавиться от пересудов невозможно. Любой профессионал скажет: без состояния влюбленности так сыграть невозможно.

Чуть ли не единственная попытка женить героя Калныньша вызвала невероятную реакцию. После "Зимней вишни" на Елену Сафонову посыпались реальные угрозы. Тысячи одиноких женщин не могли ей простить столь нелогичного поступка. Как можно было отказать идеальному герою Калныньша? О том, что виноваты сценаристы, никто не задумывался. А актёры по сей день в образе. Не прочь продолжить.

Калныньш никогда не знал, что такое - простой. Даже в 90-ые умудрялся играть, петь, вести корпоративны и сниматься в клипах. В предложениях и сейчас нет недостатка. Ну кто еще может сыграть роль идеального мужчины? Хотя юбиляр сам так великолепно поёт, что многие профессионалы завидуют.

Он говорит - всё родом из детства. Музыкальность, трудоголизм, страсть к перемене мест. В конечном итоге - желание сделать счастливыми тех, кто рядом. У Ивара Калныньша - пятеро детей, внуки, любимая жена и дом, где его ждут. А еще называют - папа-праздник. Похоже, это и есть и секрет его притягательности, и главный подарок к юбилею. Любовь - сегодня и ежедневно.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".