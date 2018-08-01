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НОВОСТИ

В США задумались об ужесточении пошлин на товары из Китая

11:57
  • среда
  • 01 августа 2018

США планируют усилить торговое давление на Китай. Уже в среду президент Трамп может заявить о введении новых пошлин на импорт из Поднебесной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

США могут ввести новые торговые пошлины для Китая. 25-процентные тарифные ограничения уже действуют в  отношении 800 китайских товаров. В новом списке еще 6 тысяч наименований, пишет "Газета.Ru". Это фрукты, овощи, морепродукты, зерно, табак, автомобильные запчасти. Их суммарная стоимость оценивается в 200 миллиардов долларов в год. Пошлины будут аналогичными - 25 процентов. Ранее заявлялось о 10.

Таким образом Вашингтон хочет наказать Пекин за несговорчивость - так власти США называют меры, которыми Китай ответил на американские ограничения. При необходимости Трамп грозит поднять пошлины на весь импорт из Поднебесной - а это более 500 миллиардов долларов в год.

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