Поездка погибших журналистов в ЦАР была оформлена как туристическая

Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль оформили свою поездку в ЦАР как туристическую. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в ближайшие дни тела погибших россиян будут доставлены на родину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что поездка троих погибших в Центральноафриканской республике (ЦАР) россиян была оформлена как туристическая. Об этом сообщает ТАСС.

"Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности. При себе, когда их обнаружили, у них были редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные", - сказала она.

Кроме того, в эфире телеканала "Россия-24" Захарова заявила, что в МИД "нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР".

По словам спикера ведомства, процедура опознания погибших россиян завершена, передает "Интерфакс".

"Процедура опознания была осложнена тем, что у погибших россиян не было при себе паспортов. При этом ни они, ни люди, которые их туда направляли - какая-то компания или какое-то представительство, не сообщали в МИД России, ни нашему посольству в ЦАР ни о целях их поездки, ни вообще о факте их присутствия в ЦАР", - сказала Захарова.

Также она подчеркнула, что в ближайшие дни тела россиян будут доставлены на родину.

Накануне, 31 июля, в ООН сообщили, что тела погибших в ЦАР российских журналистов обнаружили рядом с брошенной и обстрелянной машиной на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо. До этого МИД России подтвердил, что у погибших в ЦАР были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По данным СМИ, Джемаль, Расторгуев и Радченко снимали в ЦАР фильм. Как отметил перевозивший россиян водитель, в 23 километрах от города Сибут вооруженные люди открыли огонь из засады по автомобилю. В результате пассажиры погибли на месте.