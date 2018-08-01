В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Из-за жары в Москве и Подмосковья объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В среду воздух в столице прогреется до 27-29 градусов, в четверг - до 28-30 градусов.

В Москве и области 1 августа из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщили, что в среду температура воздуха составит 27-29 градусов, ветер северо-восточный 2-7 метра в секунду. В четверг потеплеет еще сильнее - до 28-30 градусов. Такая же погода сохранится до пятницы.