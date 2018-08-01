Журналисты перед гибелью в ЦАР отклонились от намеченного маршрута

Глава ЦУР Михаила Ходорковского Андрей Коняхин сообщил, что журналисты, погибшие в ЦАР, перед смертью по неизвестной причине отклонились от ранее намеченного маршрута. Также он поставил под сомнение версию о том, что к гибели российской съемочной группы в ЦАР причастны боевики местных мусульманских группировок.

Руководитель Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин заявил, что погибшие в ЦАР журналисты по неизвестной причине отклонились от ранее намеченного маршрута. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Проехав половину дороги, съемочная группа отклонилась от маршрута. Они проехали КПП, после чего неожиданно ушли восточнее на 20 километров от намеченного маршрута", - сказал Коняхин.

Он предположил, что россияне могли искать ночлег, так как, КПП проехали ближе к вечеру.

Коняхин напомнил, что территория, по которой двигалась съемочная группа, контролируется мусульманскими группировками. При этом, он поставил под сомнение версию о нападении террористов.

"Водитель, который остался в живых, утверждает, что на машину напали люди в чалмах. Но я ему не очень верю", - подчеркнул глава ЦУР.

По его словам, в первый день по прибытии в гостиницу россияне были задержаны полицейскими. "Они договорились о деньгах, после чего журналистов отпустили. Деньги съемочная группа возила при себе", - сказал он.

Также Коняхин подтвердил информацию о том, что журналисты въезжали в ЦАР по туристическим визам. О наличии у них журналистских удостоверений ему ничего не известно.

Кроме того, он отметил, что правоохранительные органы рассматривают несколько версий убийства съемочной группы. В частности, это ограбление, а также убийство журналистов различными группировками, которые орудуют в ЦАР.

При этом он подчеркнул, что в этом преступлении "очень много белых пятен и странных моментов".

Ранее спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль оформили свою поездку в ЦАР как туристическую.

31 июля в ООН сообщили, что тела погибших российских журналистов обнаружили рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо. До этого МИД России подтвердил, что у погибших в ЦАР были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

СМИ узнали, что Джемаль, Расторгуев и Радченко снимали в ЦАР фильм. Как отметил перевозивший россиян водитель, в 23 километрах от города Сибут вооруженные люди открыли огонь из засады по автомобилю. В результате пассажиры погибли на месте.