ВДНХ отмечает 79-й день рождения

ВДНХ в среду отмечает свой 79-й день рождения. В этот праздничный вечер гостей ждёт концерт симфонического оркестра и яркое светомузыкальное шоу, которое французский театр Les Plasticiens Volants покажет в рамках международного фестиваля "Вдохновение".

ВДНХ как театр. Он каждый день превращается в гигантскую сцену. Тут и там актёры известного французского театра "Пластические воланы" собираются в "Космическую одиссею" - готовят к спектаклю своих фантастических персонажей - огромные воздушные фигуры. Они уже 40 лет работают волшебниками. Их шоу открывали Олимпиаду в Барселоне или Сочи, финал Лиги чемпионов по футболу или тоннель под Ла-Маншем. И вот уже второй раз выступают на ВДНХ.

"Космическая Одиссея" - история романтическая и философская. О притяжении, о встрече Луны и Солнца. О непростом тернистом пути, который проходит Луна. Об ангелах и демонах, которых она встречает. Но самое главное: в этом путешествии она не одна - вместе с публикой, которая течет за ней по аллеям ВДНХ.

А артисты еще одной всемирно известной французской труппы - театра Générik Vapeur на Площади промышленности выстроили 19-метровую конструкцию из морских контейнеров. Неслучайно. Спектакль посвящен дружеским и деловым отношениям двух морских держав - Франции и Англии. И робот из контейнеров, конечно, оживает, а действие разворачивается - и на его раскинутых руках, и в воздухе.

Тема фестиваля на этот раз - театр. Но вовсе не тот классический, что все привыкли видеть. Сцена нестандартная - вот и требует особых жанров. Масштабные музыкальные шоу под открытым небом, интерактивные инсталляции, иммерсивные постановки, где зритель - главное действующее лицо.

"Этот театр не просто уличный, но он еще и интеллектуальный, философский, он как-то перемешан с цирком. То есть в чистом виде никаких жанров на этом фестивале нет, все немножко перемешано, чтобы показать, что в мире сейчас все самое интересное совершается где-то на стыке жанров", - рассказал арт-директор фестиваля "Вдохновение" Роман Должанский.

А в среду программа фестиваля и вовсе особенная. ВДНХ отмечает свой день рождения. "В день рождения ВДНХ, в 79-ый день рождения, мы ждем всех наших гостей на масштабном уличном спектакле "Космическая Одиссея" французского театра "Пластитен Волан", который завершится праздничным салютом в честь дня рождения выставки", - отметила представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

Фестиваль же на этом не закончится. В Доме культуры выступит Людмила Петрушевская, а на сцене на воде будет еще один фантастический спектакль Ариа - в стиле итальянского барокко. В общем, всю эту неделю ВДНХ останется во власти "Вдохновения".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".