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ВДНХ отмечает 79-й день рождения

15:20
  • среда
  • 01 августа 2018

ВДНХ в среду отмечает свой 79-й день рождения. В этот праздничный вечер гостей ждёт концерт симфонического оркестра и яркое светомузыкальное шоу, которое французский театр Les Plasticiens Volants покажет в рамках международного фестиваля "Вдохновение".

ВДНХ как театр. Он каждый день превращается в гигантскую сцену. Тут и там актёры известного французского театра "Пластические воланы" собираются в "Космическую одиссею" - готовят к спектаклю своих фантастических персонажей - огромные воздушные фигуры. Они уже 40 лет работают волшебниками. Их шоу открывали Олимпиаду в Барселоне или Сочи, финал Лиги чемпионов по футболу или тоннель под Ла-Маншем. И вот уже второй раз выступают на ВДНХ.

"Космическая Одиссея" - история романтическая и философская. О притяжении, о встрече Луны и Солнца. О непростом тернистом пути, который проходит Луна. Об ангелах и демонах, которых она встречает. Но самое главное: в этом путешествии она не одна - вместе с публикой, которая течет за ней по аллеям ВДНХ.

А артисты еще одной всемирно известной французской труппы - театра Générik Vapeur на Площади промышленности выстроили 19-метровую конструкцию из морских контейнеров. Неслучайно. Спектакль посвящен дружеским и деловым отношениям двух морских держав - Франции и Англии. И робот из контейнеров, конечно, оживает, а действие разворачивается - и на его раскинутых руках, и в воздухе.

Тема фестиваля на этот раз - театр. Но вовсе не тот классический, что все привыкли видеть. Сцена нестандартная - вот и требует особых жанров. Масштабные музыкальные шоу под открытым небом, интерактивные инсталляции, иммерсивные постановки, где зритель - главное действующее лицо.

"Этот театр не просто уличный, но он еще и интеллектуальный, философский, он как-то перемешан с цирком. То есть в чистом виде никаких жанров на этом фестивале нет, все немножко перемешано, чтобы показать, что в мире сейчас все самое интересное совершается где-то на стыке жанров", - рассказал арт-директор фестиваля "Вдохновение" Роман Должанский.  

А в среду программа фестиваля и вовсе особенная. ВДНХ отмечает свой день рождения. "В день рождения ВДНХ, в 79-ый день рождения, мы ждем всех наших гостей на масштабном уличном спектакле "Космическая Одиссея" французского театра "Пластитен Волан", который завершится праздничным салютом в честь дня рождения выставки", - отметила представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

Фестиваль же на этом не закончится. В Доме культуры выступит Людмила Петрушевская, а на сцене на воде будет еще один фантастический спектакль Ариа - в стиле итальянского барокко. В общем, всю эту неделю ВДНХ останется во власти "Вдохновения".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на ВДНХ
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