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В России не осталось абсолютно здоровых жителей

12:52
  • среда
  • 01 августа 2018

Самым "здоровым" регионом России признана Кабардино-Балкария. По данным Минздрава, там на 100 тысяч жителей приходится 95,5 тысячи заболеваний. Самым "больным" регионом стал Алтайский край с показателем 253,4 тысячи заболеваний на 100 тысяч населения.

В России не осталось абсолютно здоровых жителей. Такой вывод следует из данных Министерства здравоохранения. Как пишет "Русская планета", в среднем по России показатель здоровья составил 161,8 тысячи болезней на 100 тысяч человек.

Самым больным городом России стал Санкт-Петербург. Там на 100 тысяч человек регистрировали 236,9 тысячи заболеваний. Среди регионов лидирует Алтайский край с показателем 253,4 тысячи. Среди других "больных" регионов – Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми.

"Здоровыми" регионами признаны Чечня, Курская и Астраханскую области и Республика Тыва. Лучшая ситуация зарегистрирована в Кабардино-Балкарии. Там на 100 тысяч жителей пришлось лишь 95,5 тысячи заболеваний.

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