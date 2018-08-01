В Петербурге умерла актриса "Улиц разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге умерла актриса Людмила Глухова, игравшая в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей". Ей было 54 года.

В Санкт-Петербурге умерла актриса Людмила Глухова. Об этом сообщила пресс-служба культурно-досугового центра "Красногвардейский", худруком которого она являлась.

"29 июля ушла из жизни Людмила Борисовна Глухова, художественный руководитель КДЦ "Красногвардейский". Это случилось внезапно, неожиданно", - говорится в сообщении.

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что актриса долгое время боролась с онкологией. Как сообщил портал "МИР24", прощание с Людмилой Глуховой состоится 2 августа в Большом зале крематория на Шарифовском проспекте, 12.

Людмила Глухова родилась в Иркутской области. Она закончила Восточно-Сибирскую академию в Улан-Удэ. В начале 2000-х вместе с театром, в котором она играла, актриса переехала в Санкт-Петербург. В 2010 году ее пригласили сниматься в сериале "Тайны следствия", а затем в "Улицы разбитых фонарей". В 2012 году она стала художественным руководителем КДЦ "Красногвардейский".