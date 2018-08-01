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В Наро-Фоминске двое мужчин задержаны за грабеж 800 тысяч рублей

15:42
  • среда
  • 01 августа 2018

В подмосковном Наро-Фоминске задержали двоих мужчин, которые ограбили местного жителя на 800 тысяч рублей якобы за невыплаченный долг. Они привезли жертву в гаражный кооператив и, угрожая расправой, похитили машину и документы. Злоумышленников поймали быстро, но история, похоже, просто так не закончится.

Задержанный не пытался оказать бойцам Росгвардии сопротивление, в первые минуты пребывал в полной растерянности. Но уже закованный в наручники, самодовольно улыбался.

161-я статья уголовного кодекса – грабеж. По версии следствия, злоумышленники – одному 28 лет, другому 31 год – угрожая расправой, своего вывезли знакомого в гаражный кооператив в поселке Калининец Наро-Фоминского района. Там выставили счет за мифический долг и забрали новую иномарку, купленную 2 месяца назад и документы на нее. Потерпевший рассказывает: все произошло неожиданно. Выбора – отдавать или не отдавать авто – фактически не было.

Автомобиль сообщники успели сдать в один из московских ломбардов – получили за это около 800 тысяч рублей. Происхождение долга, прочие обстоятельства и детали ни один из грабителей объяснить не смог.

Задержанным уже избрана мера пресечения – оба заключены под стражу. За грабеж злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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