Тимати и Егор Крид оштрафованы за концерт на дороге в центре Москвы

Тверской суд Москвы оштрафовал музыкантов Тимати и Егора Крида. Им придется заплатить по 20 тысяч рублей за несанкционированный концерт в центре Москвы.

Музыканту Егору Криду (Егору Булаткину) придется заплатить 20 тысяч рублей в качестве штрафа за несанкционированный концерт в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Тверской суд столицы. Его признали виновным в административном нарушении по статье "Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка".

Кроме того, Тверской районный суд назначил аналогичный штраф и рэп-исполнителю Тимати (Тимуру Юнусову) за нарушение общественного порядка, передает Агентств "Москва". Сам рэпер заявил о своей невиновности.

"В данном правонарушении вину не признаю. Машина не блокировала проезд, никому не был причинен ущерб. Мы никому не мешали, людям понравилось выступление", - отметил Юнусов.

В ночь на 21 июня Тимати и Егор Крид залезли на автомобиль, стоявший на улице Большая Дмитровка, и начали выступление. К месту несанкционированного концерта начали активно прибывать слушатели. В результате машины не могли проехать, и образовалась пробка. После этого в отношении музыкантов было возбуждено административное дело.