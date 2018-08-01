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Глава Чукотки доложил Путину о снижении госдолга региона

14:40
  • среда
  • 01 августа 2018

О социально-экономическом развитии Чукотского автономного округа в среду говорили в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой региона Романом Копиным.

Глава Чукотки Роман Копин доложил президенту Владимиру Путину об успехах в жилищном строительстве, рассказал о последних достижениях в сферах промышленности и об улучшении инвестиционного климата, сообщает "ТВ Центр".

По словам Копина, валовой региональный продукт вырос в полтора раза. Собственные доходы также увеличились, а государственный долг перед федеральным бюджетом сократился на 28 процентов. За это время было создано около двух тысяч рабочих мест. В ходе встречи обсудили и другие вопросы.

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Презедент России Владимир Путин и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
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