Глава Чукотки доложил Путину о снижении госдолга региона

О социально-экономическом развитии Чукотского автономного округа в среду говорили в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой региона Романом Копиным.

Глава Чукотки Роман Копин доложил президенту Владимиру Путину об успехах в жилищном строительстве, рассказал о последних достижениях в сферах промышленности и об улучшении инвестиционного климата, сообщает "ТВ Центр".

По словам Копина, валовой региональный продукт вырос в полтора раза. Собственные доходы также увеличились, а государственный долг перед федеральным бюджетом сократился на 28 процентов. За это время было создано около двух тысяч рабочих мест. В ходе встречи обсудили и другие вопросы.