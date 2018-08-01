Пропавшую в Уфе трехлетнюю девочку нашли на козырьке многоэтажки

Сотрудники МЧС спасли трехлетнюю девочку, которая провела ночь на козырьке многоэтажного дома в Уфе.

История с пропавшей в Уфе трехлетней девочкой закончилась благополучно. В среду её нашли на 15-м этаже строящегося здания. Ребёнок стоял на козырьке балкона. Плач девочки услышал один из рабочих. Он спустился к ней с крыши здания и находился рядом до приезда спасателей, передает "ТВ Центр".

Звонок в полицию поступил накануне вечером. Отец ребёнка - тоже строитель - взял двоих детей на объект. Пока он работал, девочка и её старший брат играли этажом ниже.

Мальчик ненадолго поднялся к отцу, а когда спустился обратно, сестры на месте не оказалось. Всю ночь она провела в строящемся здании. Искать ребёнка помогали около 100 волонтёров. Правоохранители проводят проверку.