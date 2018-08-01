"Собянинские льготы" на проезд в электричках получили 1,6 млн москвичей

Столичные пенсионеры, а также другие граждане льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и его избирательного штаба.

С 1 августа московские пенсионеры и ряд других граждан льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Как сообщает сайт Сергея Собянина и его избирательного штаба, новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей.

Право на льготу имеют пенсионеры, почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, родитель инвалида с детства в случае получения им профессионального образования - до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

Для бесплатного проезда необходима действующая льготная карта москвича, а также бесплатный билет, который нужно будет оформить в пригородной кассе.