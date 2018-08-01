Захарова назвала околесицей слухи о связи погибших журналистов с ЧВК в ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала околесицей информацию о том, что гибель в Центральноафриканской республике журналистов якобы связана с расследованием деятельности частной военной компании в ЦАР. Также она призвала журналистов сообщать ведомству о командировании в сложные регионы.

СМИ должны сообщать в МИД России о командировках корреспондентов в "горячие точки". Об этом написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Facebook.

"О командировании журналистов в сложные регионы можно/нужно (выберите глагол сами) сообщать в МИД заранее по линии пресс-службы. Мы, как минимум, можем дать рекомендации по ситуации в стране, оформлению документов, информируем наши посольства для содействия", — отметила она.

Захарова добавила, что Москва, в случае получения такого уведомления, поможет установить контакт с местной стороной, если это будет необходимо.

"Будем ли отговаривать? Бывали и такие случаи. Нас не послушали, потом долгие месяцы мы же вызволяли людей из местной тюрьмы. Но в любом случае шансы на благополучное возвращение повышаются", — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она назвала околесицей сообщения ряда СМИ о расследовании погибших журналистов деятельности ЧВК в ЦАР.

"Господа, прежде чем начинать ваши увеселительно-развлекательные программы и писать чудовищно непрофессиональные посты, хотя бы потрудитесь почитать сайт МИД", - написала она.

Захарова напомнила, что в марте 2018 года был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР.

"Работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы. Они просто сообщали о желании сделать репортаж властям ЦАР, и те предоставляли такую возможность", - напомнила спикер ведомства.

Она, также, написала, что убитые российские журналисты в ЦАР, исходя из места обнаружения тел, двигались не туда, где работают инструкторы.

"Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы. Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи - вопрос открытый", - добавила она.

Ранее ряд СМИ сообщил, что погибшие в ЦАР журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль снимали в этой стране фильм о деятельности неких частных военных компаний. Как отметил перевозивший россиян водитель, в 23 километрах от города Сибут вооруженные люди открыли огонь из засады по автомобилю. В результате пассажиры погибли на месте.