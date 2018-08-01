Нападающий сборной России по футболу попал в ДТП в Краснодаре

Форвард сборной России Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре, где играет за местный одноименный клуб. Футболист находился за рулем BMW M5 First Edition. Пострадавших в результате инцидента нет. Подробности произошедшего пока неизвестны.

В Краснодаре в ночь на 1 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал нападающий сборной России по футболу и местного клуба "Краснодар" Федор Смолов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Кубанские новости".

Отмечается, что Смолов находился за рулем BMW M5 First Edition. Пострадавших в результате инцидента нет. Вместе с тем неизвестно, были ли другие участники ДТП. Также нет данных о том, как именно произошла авария.

За "Краснодар" Смолов играет с 2015 года. В составе этой команды нападающий дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Всего в официальных матчах за Краснодар Смолов забил 53 гола и отдал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что после проигранного матча с Хорватией на домашнем Чемпионате мира 2018 года Смолов извинился перед партнерами за незабитый пенальти, добавив, что он виноват в невыходе в полуфинал. В матче 1/4, который закончился со счетом 2:2, Смолов открывал серию пенальти и пробил неудачно - мяч отбил вратарь Даниел Субашич.