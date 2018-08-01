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Москва и область договорились о новых маршрутах автобусов до СНТ

14:31
  • среда
  • 01 августа 2018

Новые автобусные маршруты свяжут пригородные железнодорожные станции и дачные товарищества в Подмосковье. Об этом договорились Москва и Московская область.

Дополнительные автобусные маршруты от пригородных железнодорожных платформ до СНТ в Подмосковье. Договоренность об это достигли Москва и Московская область, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы договорились с Московской областью создавать от платформ пригородного сообщения дополнительные маршруты наземного транспорта, автобусов, чтобы было удобно доезжать от платформ до дачных поселков", - приводит слова Собянина ТАСС.

По совам мэра, это сделает подмосковные дачи более доступными.

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