Москва и область договорились о новых маршрутах автобусов до СНТ

Новые автобусные маршруты свяжут пригородные железнодорожные станции и дачные товарищества в Подмосковье. Об этом договорились Москва и Московская область.

Дополнительные автобусные маршруты от пригородных железнодорожных платформ до СНТ в Подмосковье. Договоренность об это достигли Москва и Московская область, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы договорились с Московской областью создавать от платформ пригородного сообщения дополнительные маршруты наземного транспорта, автобусов, чтобы было удобно доезжать от платформ до дачных поселков", - приводит слова Собянина ТАСС.

По совам мэра, это сделает подмосковные дачи более доступными.