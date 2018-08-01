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Адвокат Кучерена рассказал о жизни Сноудена в России

14:40
  • среда
  • 01 августа 2018

Адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена рассказал о жизни бывшего сотрудника АНБ в России. По его словам, американец работает, путешествует по стране и продолжает учить русский язык. 1 августа исполняется пять лет с момента, когда Сноуден получил временное убежище в России и покинул аэропорт "Шереметьево".

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сумел наладить жизнь в России. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

"У него все в порядке: девушка к нему приезжает, с работой все в порядке, продолжает изучать русский язык", - сказал он.

По словам Кучерены, Сноудена посещают родители. Адвокат отметил, что проблем с визами они не испытывают. Кроме того, Кучерена рассказал, что Сноуден путешествует по российским регионам, и у него даже появились любимые.

"Санкт-Петербург ему очень нравится", - сказал юрист.

С 23 июня по 1 августа 2013 года бывший сотрудник АНБ жил в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". 1 августа этого года он получил документ о предоставлении ему временного убежища в России, после чего он смог покинуть аэропорт. Эдвард Сноуден получил вид на жительство в России с 1 августа 2014 года сроком на три года. В 2017 году вид на жительство был продлен до 2020 года. 

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