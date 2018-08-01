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Россиянам разрешили платить налоги за других людей

14:50
  • среда
  • 01 августа 2018

Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры уплаты имущественных налогов. Также в документе устанавливается единый налоговый платеж. С 1 января 2019 года единый платеж за человека сможет осуществить иное лицо. При этом физлица смогут через одно платежное поручение перечислять средства в бюджетную систему для уплаты налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому для физических лиц упрощается процедура уплаты имущественных налогов и устанавливается единый налоговый платеж. Об этом пишет "Интерфакс".

С 1 января 2019 года единый платеж за человека сможет осуществить иное лицо. Вместе с тем отмечается, что возврата средств заплативший потребовать не сможет - такое право будет только непосредственно у налогоплательщика. 

При этом физические лица смогут через одно платежное поручение перечислять средства для уплаты налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов.

Вместе с тем уточняется, что зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно. Зачитывать будут в первую очередь суммы для погашения недоимок и задолженностей по пеням и процентам по налогам, если такие имеются. При этом все соответствующие данные будут отражаться в личном кабинете налогоплательщика.

Ранее стало известно, что закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Все действующие льготные ставки по НДС сохраняются. Также документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды на уровне 30 процентов.

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