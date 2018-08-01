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Минприроды намерено использовать свалочный газ для производства энергии

15:03
  • среда
  • 01 августа 2018

На всей территории России планируют использовать свалочный газ для производства энергии. Соответствующую технологию разрабатывает Минприроды. В ведомстве подчеркнули, что к 2024 году в стране ликвидируют 191 полигон отходов и создадут 200 объектов по сортировке, обработке и утилизации мусора.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что ведомство работает над планом по использованию свалочного газа для производства энергии на территории страны. Его слова приводит ТАСС.

"Мы видим развитие и применение технологий использования газа как сырья для энергии. Например, обеспечение теплом и светом близлежащих районов", - отметил Кобылкин.

Он также добавил, что технологию планирует распространить на всю страну. Вместе с тем министр подчеркнул, что, согласно национальному проекту "Экология", в России к 2024 году ликвидируют 191 полигон отходов и создадут 200 объектов по сортировке, обработке и утилизации мусора.

В мае Кобылкин рассказал о необходимости поисков финансирования на решение проблем с экологией внутри страны, то есть без опоры на цены на энергоносители, которые остаются крайне неустойчивыми. В качестве одной из возможных мер министр назвал "облигационные займы больших инфраструктурных проектов".

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