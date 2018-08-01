ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Домодедове горит жилой дом. Видео

15:23
  • среда
  • 01 августа 2018

Уже несколько часов пожарные тушат крупное возгорание в подмосковном Домодедове. Там загорелся жилой дом, огонь охватил всю крышу на площади почти две тысячи квадратных метров.

В Домодедове горит жилой дом. Клубы белого густого дыма видны далеко от места ЧП. Видео происшествия очевидцы выкладывают в соцсети. По некоторым данным, пожар произошёл на чердаке, а после перекинулся на крышу, передает "ТВ Центр".

Информации о пострадавших пока не поступало, из дома были эвакуированы около 30 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Главное сегодня
Пожар в доме
Пожар в доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100