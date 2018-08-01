В Домодедове горит жилой дом. Видео

Уже несколько часов пожарные тушат крупное возгорание в подмосковном Домодедове. Там загорелся жилой дом, огонь охватил всю крышу на площади почти две тысячи квадратных метров.

В Домодедове горит жилой дом. Клубы белого густого дыма видны далеко от места ЧП. Видео происшествия очевидцы выкладывают в соцсети. По некоторым данным, пожар произошёл на чердаке, а после перекинулся на крышу, передает "ТВ Центр".

Информации о пострадавших пока не поступало, из дома были эвакуированы около 30 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности.