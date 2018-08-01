На Земле исчерпали все возобновляемые ресурсы на 2018 год

К 1 августа 2018 года мировые страны исчерпали весь объем возобновляемых ресурсов, которые планета способна воспроизвести за 365 дней. Этот рубеж называется "Днем экономического долга" - после него до конца года мир будет жить "в кредит". Эксперты отмечают, что в последнее время наступает этот день все раньше и раньше.

Во Всемирном фонде дикой природы сообщили, что к 1 августа 2018-го страны мира уже исчерпали весь объем возобновляемых ресурсов, которые планета способна воспроизвести за год. Об этом пишет "Интерфакс".

Этот рубеж называется "Днем экономического долга" - после него до конца года мир будет жить "в кредит". Наступает этот день все раньше и раньше - так, в 2000 году он пришелся на начало октября, в 2013-м - уже на 20 августа.

Отмечается, что сегодня человечество потребляет в среднем в 1,7 раза больше ресурсов, чем природа в состоянии воспроизвести.

Вместе с тем в 1961 году человечество использовало только две трети от годового потенциала восстановления экологических ресурсов планеты. Впервые же экологический долг зафиксирвоали 29 декабря 1970 года, тогда дефицит составлял два дня.

Ранее стало известно, что на всей территории России планируют использовать свалочный газ для производства энергии. Соответствующую технологию разрабатывает Минприроды. В ведомстве подчеркнули, что к 2024 году в стране ликвидируют 191 полигон отходов и создадут 200 объектов по сортировке, обработке и утилизации мусора.