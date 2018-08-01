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Кандидат Собянин обсудил с экспертами предвыборные районные программы

15:30
  • среда
  • 01 августа 2018

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин считает, что в рамках программы реновации нужно не только строить новые дома, но и заниматься развитием всего района. По его мнению, переосмысление всей инфраструктуры позволит сделать пространство идеальным.

При реализации программы реновации в Москве нужно не только строить новые дома, но и развивать весь район в целом. Такое мнение высказал кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин на встрече с экспертами, посвященной комплексному развитию районов столицы, пишет "Интерфакс".

"Часть старых районов в значительной степени будут подвергаться реновации. До 50-60% домов, это старые хрущёвки, которые попали в программу. Конечно, в этом случае нужно делать проект планировки не только на эти старые хрущёвки, а в целом на весь район, переосмыслить в целом его развитие", - сказал Собянин.

При этом планы благоустройства районов, уверен кандидат, нужно обсуждать с жителями и учитывать расположение спортивных объектов, парковок и образовательных учреждений. Собянин отметил важность качества проекта.

"Можно сказать, это будет идеальный район, когда мы заново переосмыслим всю его структуру", - заключил кандидат в мэры.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

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