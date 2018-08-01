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Асад заявил о близящейся окончательной победе в войне с терроризмом

15:30
  • среда
  • 01 августа 2018

Сирийский лидер Башар Асад отметил приближающийся момент окончательной победы в войне с терроризмом. По его словам, в Хомсе, Пальмире, Алеппо и Восточной Гуте уже установлены "безопасность и стабильность". Ранее стало известно, что последние группы боевиков покидают провинцию Эль-Кунейтра.

Президент Сирии Башар Асад рассказал о ходе противостояния вооруженных сил страны организованным террористическим группировкам в САР. Его слова приводит ТАСС.

"Момент окончательной победы в войне с терроризмом приближается, сирийские бойцы громят остатки бандформирований и подтверждают свою решимость очистить от этой нечисти каждую пядь родной земли", - заявил глава государства.

Он также еще раз подчеркнул, что "орды террористов" в Сирии поддерживаются из-за рубежа, напомнив при этом, что в Хомсе, Пальмире, Алеппо и Восточной Гуте уже установлены "безопасность и стабильность".

Ранее стало известно, что последние группы боевиков покидают провинцию Эль-Кунейтра. После переговоров, проведенных при участии российского Центра по примирению враждующих сторон, около 300 радикалов с семьями получили возможность безопасно выехать из населенного пункта Уфания.

31 июля представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Москва рассчитывает на участие Вашингтона в следующих раундах переговоров в астанинском формате по Сирии. Он добавил, что на юге и юго-западе САР завершилась операция вооруженных сил против боевиков запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

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