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В Калининграде задержали девятерых вербовщиков ИГ

15:48
  • среда
  • 01 августа 2018

Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали девятерых членов ячейки радикалов, причастных к запрещенной в России группировке "Исламское государство". По данным силовиков, задержанные занимались вербовкой.

Силовики задержали девятерых вербовщиков "Исламского государства" в Калининграде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. 

"Оперативниками установлено, что члены группы осуществляли идеологическую обработку жителей региона, распространяли запрещенную литературу среди своих сторонников и склоняли их к преступлениям террористического характера", - говорится в сообщении.

По результатам их деятельности в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов уехали двое российских граждан. По месту проживания членов террористической ячейки провели обыски. У них были обнаружены и изъяты восемь единиц огнестрельного оружия, граната, патроны и экстремистская литература. 

В отношении четверых задержанных возбудили дела по "террористическим" и другим статьям УК. В отношении двоих проводятся проверки на предмет их причастности к террористической деятельности. 

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