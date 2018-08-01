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Мойщик окон упал с одного из небоскребов в "Москва-Сити"

15:46
  • среда
  • 01 августа 2018

Мойщик окон сорвался с 30-го этажа небоскреба "Око" в "Москва-Сити". Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наблюдения для установления причин произошедшего.

Мужчина погиб, упав с 30-го этажа небоскреба "Око" делового центра "Москва-Сити".

По данным РИА Новости, он был мойщиком окон. В ходе работы он сорвался и упал на проезжую часть в районе дома №21 на Пресненской набережной.

По данным Агентства "Москва", погибший упал со смотровой площадки. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наблюдения для установления причин произошедшего.

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