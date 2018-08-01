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В Генпрокуратуре представили статистику преступности за полгода

15:54
  • среда
  • 01 августа 2018

За первую половину 2018 года в России зафиксировали почти миллион преступлений, сообщила Генпрокуратура. Самыми распространенными правонарушениями являются кражи - это более трети от общего числа. Также было зафиксировано почти 111 тысяч мошеннических действий. Каждое третье преступное деяние было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Генеральная прокуратура России обнародовала статистику преступности за первые шесть месяцев 2018 года, передает ТАСС.

Всего в стране за этот период был зафиксирован почти миллион правонарушений. Более половины из них совершались ранее уже уличавшимися в преступлениях людьми.

Самыми распространенными преступлениями являются кражи - это более трети от общего числа. Также было зафиксировано почти 111 тысяч мошеннических действий. Кроме того, выявлено более 101 тысячи случаев незаконного оборота наркотиков. Наибольший удельный вес таких преступлений отмечается в Санкт-Петербурге, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Вместе с тем в Генпрокуратуре обратили внимание, что каждое третье преступное деяние было совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения. При этом сократились случаи незаконного оборота оружия.

Ранее стало известно, что Генпроуратура готова направить США запрос для допроса сотрудников американских спецслужб по делу в отношении Уильяма Браудера. По словам представителя ведомства Александра Куренного, правоохранительные органы хотели бы допросить, в частности, бывшего заместителя начальника бюро разведки Государственного департамента Роберта Отто и экс-посла в России Майкла Макфола.

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