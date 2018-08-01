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Суд арестовал экс-финансиста "Суммы" по делу братьев Магомедовых

16:04
  • среда
  • 01 августа 2018

По делу Магомеда и Зиявудина Магомедовых арестован бывший финансист группы "Сумма". Об этом сказал следователь на заседании суда, где решается вопрос о продлении ареста в отношении братьев.

Суд арестовал бывшего финансиста группы "Сумма" по делу братьев Магомедовых, передает ТАСС.

"По делу также допрошен Кабанов - бывший финансист группы "Сумма", который находится под стражей", - сказал следователь на заседании суда, где решается вопрос о продлении ареста в отношении Магомедовых.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в конце марта Тверским судом. Вместе с ними по делу проходит экс-глава компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артур Максидов, он также арестован.

Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела в отношении Магомедовых арестованы счета и активы 36 компаний. Кроме того, арест наложен на банковские счета братьев и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства.

Ранее стало известно, что акционеры входящей в группу "Сумма" Fesco в анонимном письме заявили о хищении. В МВД сообщили, что на этом основании была начата проверка в отношении братьев.

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