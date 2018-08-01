Арест бывшего замминистра культуры Пирумова оставлен в силе

Суд в Москве оставил в силе арест до 16 октября бывшего заместителя министра культура Григория Пирумова. Его обвиняют в хищении не менее 450 миллионов рублей. Деньги были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

Решение об аресте бывшего заместителя министра культура Григория Пирумова оставлено Московским городским судом в силе, передает "Коммерсант".

Жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Пирумов будет находиться под стражей до 16 октября.

Экс-замминистра обвиняют в хищении не менее 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж". Также по делу проходит руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Он тоже арестован до 16 октября.

Фигурантом дела о хищениях Пирумов стал уже во второй раз. 15 марта 2016 года его задержали в Ростове-на-Дону по обвинению в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Сумму ущерба оценили в более чем 100 миллионов рублей. В итоге Пирумова признали виновным и приговорили к полутора годам колонии, после чего выпустили на свободу в зале суда, так как он уже отбыл соответствующий срок в следственном изоляторе.