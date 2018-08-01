ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арест бывшего замминистра культуры Пирумова оставлен в силе

16:14
  • среда
  • 01 августа 2018

Суд в Москве оставил в силе арест до 16 октября бывшего заместителя министра культура Григория Пирумова. Его обвиняют в хищении не менее 450 миллионов рублей. Деньги были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

Решение об аресте бывшего заместителя министра культура Григория Пирумова оставлено Московским городским судом в силе, передает "Коммерсант".

Жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Пирумов будет находиться под стражей до 16 октября. 

Экс-замминистра обвиняют в хищении не менее 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж". Также по делу проходит руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Он тоже арестован до 16 октября.

Фигурантом дела о хищениях Пирумов стал уже во второй раз. 15 марта 2016 года его задержали в Ростове-на-Дону по обвинению в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Сумму ущерба оценили в более чем 100 миллионов рублей. В итоге Пирумова признали виновным и приговорили к полутора годам колонии, после чего выпустили на свободу в зале суда, так как он уже отбыл соответствующий срок в следственном изоляторе.

Читайте также:
Главное сегодня
Григорий Пирумов
Григорий Пирумов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100