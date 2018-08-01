Из Булгаковского дома в Москве похитили кота Бегемота

Штатный сотрудник музея-театра "Булгаковский дом" кот Бегемот похищен неизвестной женщиной. Об этом сообщили сотрудники музея.

Неизвестная женщина похитила штатного сотрудника музея-театра "Булгаковский дом" кота Бегемота. С заявлением о похищении в полицию обратились сотрудники музея.

По словам директора "Булгаковского дома" Николая Голубева, похищение произошло в среду утром.

"Когда открывается музей, кот обходит двор и все подъезды, как хозяин дома. Его все знают - и местные жители, и сотрудники местных офисов. И какая-то женщина украла, унесла в сторону метро в сумке. Девушка увидела это и стала нам звонить", - приводит слова Голубева агентство ТАСС.

Он также рассказал, что незадолго до происшествия в фейсбуке музея стали появляться странные комментарии "с оттенком угрозы", касающиеся свободного образа жизни Бегемота.

Черный пушистый кот, весом около шести килограммов, живет в "Булгаковском доме" с 2005 года. У него есть собственный врач и стилист.