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В России в течение трех лет появятся тесты для ранней диагностики рака

16:29
  • среда
  • 01 августа 2018

Российские ученые разрабатывают тест-системы для раннего обнаружения раковых опухолей через разрушенные ДНК клеток. По словам исполняющего обязанности директора Национального центра онкологии им. Н.Н.Блохина Иван Стилиди, работа над технологией жидкостной биопсии будет закончена в течение двух-трех лет.

Исполняющий обязанности директора Национального центра онкологии им. Н.Н.Блохина Иван Стилиди рассказал о разработке российскими учеными тестов для выявления рака на ранних стадиях. Его слова приводит ТАСС.

"Мы сегодня разрабатываем тест-системы для раннего обнаружения опухолей, когда опухоль еще никак себя не проявила, - по крови, по жидким средам. Так и называется - жидкостная биопсия, - отметил Стилиди. 

Врач также обратил внимание, что тесты будут выявлять разрушенные ДНК опухолевой клетки, что предоставит необходимую информацию об опухолевом процессе в организме.

Стилиди добавил, что технология должна быть готова в течение двух-трех лет, а координируется работа непосредственно Министерством здравоохранения и его главой Вероникой Скворцовой. 

Ранее стало известно, что ученые из Москвы и Санкт-Петербурга создали сверхточный прибор для измерения активности мозга. Прорыва удалось достичь благодаря атомарным сенсорам. Новый энцефалограф не только совершеннее с технической точки зрения, но и предполагает более низкую ценовую категорию, что делает исследования более доступными.

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