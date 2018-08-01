Трамп потребовал прекратить расследование "российского дела"

Дональд Трамп потребовал от генерального прокурора США Джеффа Сешнса прекратить расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года и остановить "сфальсифицированную охоту на ведьм". Ранее американский лидер опроверг данные о том, что он знал о встрече своего сына с представителями России в период предвыборной президентской кампании.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп у себя в Twitter потребовал от главы Министерства юстиции страны, генерального прокурора Джеффа Сешнса прекратить расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Внимание на пост обратил ТАСС.

"Это ужасная ситуация, и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу следует немедленно остановить эту сфальсифицированную охоту на ведьм, прежде чем она продолжит и дальше марать нашу страну", - написал глава государства.

Ранее американский лидер опроверг данные о том, что он знал о встрече своего сына с представителями России в период предвыборной президентской компании 2016 года. До этого бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что лично видел, как нынешнего главу Белого дома ставили в известность о пресловутой встрече.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и возможных связей нынешнего президента Штатов с Москвой ведется специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах Конгресса.

17 июля Трамп заявил, что он доверяет выводам разведки своей страны, которая обвиняет Москву во вмешательстве в выборы в США. Вместе с тем по итогам переговоров в Хельсинки 16 июля президент Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.