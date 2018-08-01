Основой предвыборной программы Собянина станут 146 планов развития районов

146 планов развития районов станут основой предвыборной программы кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Об этом стало известно на встрече с экспертами, посвященной комплексному развитию районов столицы.

Предложения жителей и планы развития всех 146 районов города войдут в предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Как сообщает TVC.RU, об этом стало известно в ходе круглого стола с участием экспертного мнения. На основе эти предложений будет сформирована новая программа "Мой район".

"К нам поступает большое количество наказов, их собирают волонтеры, они поступают в штаб. Я сам встречаюсь очень много в районах. И на основании того запроса, который я слышу и родилась идея создания программы под условным названием "Мой район". Мне кажется, эта идея очень интересная и конструктивная", - сказал Собянин.

По словам кандидата, идея комплексного развития районов близка к общим целям, поставленными в городе, - обеспечения равных возможностей для москвичей, в частности, получения школьного образования, доступа к качественной медпомощи и общественному транспорту.

"Казалось, этого бы и достаточно. Но если смотреть в среднем "по больнице", в среднем по городу, то все замечательно. Но в отдельных районах не хватает поликлиники, в другом районе - детского дошкольного учреждения, в третьем нет своего парка, в четвёртом не хватает культурной или спортивной организации", - отметил Собянин, добавив, что эту проблему надо решать в привязке к конкретному району.

"Очень важно, чтобы программа "Мой район" была не формальной и не на выборный период кампании, и не утверждалась раз и навсегда, а была живой программой, куда можно постоянно догружать те запросы, которые возникают у жителей конкретного района, теми идеями, которые возникают в процессе реализации тех или иных программ", - заявил кандидат.

Участники круглого стола, в частности, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, архитектурный критик Григорий Ревзин, депутаты нескольких районов Москвы, президент Института экономики города Надежда Косарева, председатель Ассоциации муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, поддержали идею программы "Мой район".