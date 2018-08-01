Тюменцу дали 16 лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ИГ

Суд приговорил жителя Тюменской области Александра Захарова к 16 годам колонии за участие в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ. В ФСБ отметили, что он проходил подготовку в одном из полевых лагерей. Приговор вступил в законную силу.

В пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности сообщили, что житель Тюменской области Александр Захаров приговорен судом к 16 годам колонии за участие в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство". Об этом пишет ТАСС.

Как отмечало следствие, Захаров прошел обучение в одном из полевых лагерей, затем принимал активное участие в боевых действиях. Уголовное дело было заведено по статье "Террористический акт". Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Калининграде сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали девятерых членов ячейки радикалов, причастных к ИГ. По данным силовиков, задержанные занимались вербовкой.

1 августа сирийский лидер Башар Асад отметил приближающийся момент окончательной победы в войне с терроризмом. По его словам, в Хомсе, Пальмире, Алеппо и Восточной Гуте уже установлены "безопасность и стабильность". Ранее стало известно, что последние группы боевиков покидают провинцию Эль-Кунейтра.