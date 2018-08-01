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Погибшие в ЦАР журналисты не связывались с миссией ООН

17:45
  • среда
  • 01 августа 2018

В миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике сообщили, что с ними не связывались погибшие в ЦАР журналисты. При этом там отметили, что запросов на охрану или автотранспорт также не поступало. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала околесицей информацию о том, что гибель в ЦАР журналистов якобы связана с расследованием деятельности частной военной компании.

Представитель миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике Владимир Монтейро сообщил, что погибшие в ЦАР российские журналисты на связывались с миссией. Его слова приводит РИА "Новости".

"Никакие российские журналисты не выходили с нами на связь", - сказал Монтейро, добавив, что в миссию также не поступали запросы об охране или автотранспорте.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала околесицей информацию о том, что гибель в ЦАР журналистов якобы связана с расследованием деятельности частной военной компании. Также она призвала представителей СМИ сообщать ведомству о командировании в сложные регионы.

До этого появилась информация о том, что погибшие в ЦАР перед смертью по неизвестной причине отклонились от ранее намеченного маршрута. При этом их поездка в Центральноафриканскую Республику была оформлена как туристическая.

31 июля стало известно, что тела погибших российских журналистов обнаружили рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. До этого МИД России подтвердил, что у погибших были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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