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Полиция нашла "булгаковского" кота Бегемота

17:47
  • среда
  • 01 августа 2018

Похищенный из "Булгаковского дома" кот Бегемот нашелся у Театра Моссовета. Он был без ошейника и очень напуган. О похищении животного неизвестной женщиной стало известно в среду.

Похищенного из музея-театра "Булгаковский дом" кота Бегемота нашла полиция и уже вернула владельцам. Об этом сообщает агентство "Москва".

РИА Новости сообщает, что кота нашли возле Театра Моссовета. Он был без ошейника и очень напуган.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина похитила кота в среду утром. Сотрудники "Булгаковского дома" написали заявление о пропаже в полицию.

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Кот Бегемот
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