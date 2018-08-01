Полиция нашла "булгаковского" кота Бегемота

Похищенный из "Булгаковского дома" кот Бегемот нашелся у Театра Моссовета. Он был без ошейника и очень напуган. О похищении животного неизвестной женщиной стало известно в среду.

Похищенного из музея-театра "Булгаковский дом" кота Бегемота нашла полиция и уже вернула владельцам. Об этом сообщает агентство "Москва".

РИА Новости сообщает, что кота нашли возле Театра Моссовета. Он был без ошейника и очень напуган.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина похитила кота в среду утром. Сотрудники "Булгаковского дома" написали заявление о пропаже в полицию.