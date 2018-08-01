В Иркутске арестован мужчина, стрелявший из ружья по прохожим

Житель Иркутска, стрелявший из ружья по прохожим, арестован на два месяца. 30 июля мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна жилого дома. Из-за его действий было повреждено несколько машин, легкое ранение получил один человек.

Суд в Иркутске арестовал на два месяца мужчину, который стрелял из ружья по прохожим, передает РИА Новости.

Избирая меру пресечения, суд учел, что по месту жительства обвиняемый характеризуется отрицательно, поэтому, находясь на свободе, он может оказать давление на потерпевшего и свидетелей.

Полиция задержала мужчину в "неадекватном состоянии" 30 июля. Он стрелял из окна жилого дома и повредил несколько автомобилей, а также ранил одного из местных жителей. Когда приехала полиция, мужчина стал стрелять по представителям МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.