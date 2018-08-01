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СМИ сообщили о готовности Эрдогана восстановить смертную казнь в Турции

18:10
  • среда
  • 01 августа 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов восстановить в своей стране смертную казнь, пишут СМИ. Уточняется, что соответствующий законопроект будет принят в парламенте.

Агентство Anadolu Ajansı опубликовало информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов восстановить в своей стране смертную казнь. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

Отмечается, что о подобной перспективе глава государства объявил 1 августа, добавив при этом, что соответствующий законопроект будет принят в парламенте.

Ранее Эрдоган заявил, что не возражал бы против вступления его страны в БРИКС. До этого президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в ЮАР, не исключил возможности расширения группы в ближайшее время. 

26 июля вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что Вашингтон введет против Турции серьезные экономические санкции. Это произойдет в том случае, если Анкара откажется отпустить на свободу пастора Эндрю Брансона, который удерживается турецкими властями с октября 2016 года. 

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