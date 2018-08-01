Власти ЦАР отговаривали российских журналистов от поездки в опасные районы

Трое россиян, которые накануне погибли в Центральноафриканской Республике, находились там по туристической визе, сообщили в нашем МИД. Тела журналистов доставят в Россию 4 августа. Военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали документальный фильм и были убиты в результате нападения вооружённой банды. Власти ЦАР отговаривали журналистов от поездки в опасные районы.

Опознание тел завершено. В Африке действительно погибли российские журналисты - Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Но вот подробности того, как это произошло, до сих пор собирают по крупицам, отмечает "ТВ Центр". Первые детали рассказал в эфире местной радиостанции представитель властей ЦАР Марселин Йойо.

"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своём и уехали. На них напали в 24 километрах от города Сибю, все злоумышленники носили тюрбаны и говорили только по-арабски. Трое россиян были убиты на месте. Местный водитель, который был с ними, сумел сбежать и сообщил властям о происшествии", - рассказал он.

И это крайне странно. Автомобиль буквально изрешетили, а водитель, который, по логике, должен был стать первой мишенью, остался жив. Коллеги убитых подозревают, что мужчина мог быть в доле с преступниками. Выступая еще и переводчиком, именно он вел переговоры с полицейскими, когда те просили отложить поездку до утра. По неизвестной причине журналисты проигнорировали предупреждение, а затем, по некоторым данным, отклонились от ранее намеченного маршрута. К слову, именно водитель — пока единственный свидетель. Исключительно с его слов известно, что напавших на группу было около десяти человек, они были в чалмах и говорили по-арабски. Исходя из этого, власти ЦАР и предполагают, что преступники - члены местной мусульманской повстанческой группировки "Селека". Среди версий также рассматривается ограбление - с собой у съемочной группы была крупная сумма денег и дорогостоящее оборудование. С призывом к властям африканской республики провести незамедлительное расследование уже обратилась международная правозащитная организация Human Rights Watch. Помочь обещала и миссия ООН в ЦАР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

"В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи", - говорится в заявлении Следственного комитета.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко успели провести в Центральноафриканской Республике всего три дня. Ехали на съемки документального фильма, хотя поездку оформили как туристическую. К тому же не уведомили посольство о своем пребывании в стране, сообщила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.

"Наши дипломаты, безусловно, будут работать со всеми документами, которые были найдены непосредственно на месте обнаружения тел погибших. Министерство иностранных дел, центральный аппарат работают сейчас, работают и с российскими правоохранительными структурами, и находятся на связи с российскими дипломатами, которые непосредственно в контакте с правоохранительными органами ЦАР", - заявила она.

Центральноафриканская Республика не просто беднейшая страна, одна из самых горячих точек планеты. 58 лет самостоятельной истории. И практически ни единого десятилетия без конфликтов. Независимость от французских колонизаторов и богатые месторождения алмазов не дали этому государству ничего, кроме вереницы госпереворотов, разгула коррупции и преступности. В последние годы так и вовсе - гражданская война. Между югом – христианами - и севером – мусульманами. Но дело здесь, как это часто и бывает в подобных случаях, не только в религии.

"За формой стоит более глубокое содержание, отражающее интересы различных политических сил, различных элит, связанные конечно, в огромной степени с природными богатствами страны, с ее геополитическим положением. И, конечно, в то же время эта ситуация была дополнительно стимулирована общим ходом событий в регионе - в широком смысле слова, включая, северную Африку, событиями в Ливии, в Мали", - объясняет заместитель Директора института Африки РАН, директор Международного центра антропологии НИУ ВШЭ Дмитрий Бондаренко.

Счет погибших в ЦАР идет на тысячи, беженцев - на миллионы. Боевики грабят и убивают всех подряд. Только в этом году атакованы конвои ООН и миссия "Врачей без границ". Что уж говорить про обычных репортёров, которые в таких условиях работают, по сути, на свой страх и риск. Глава Союза журналистов Владимир Соловьев выразил соболезнования семьям погибших, но действия коллег назвал безрассудными.

"К таким командировкам журналистам нужно готовиться. Нужно разрабатывать логистику, нужно ставить в известность и посольство, и органы Организации объединенных наций. Нужно иметь в таких странах вооруженную охрану, потому что там убить могут за 10 долларов, а они везли с собой 8,5 тысяч и ценную аппаратуру", - говорит Соловьев.

При этом журналисты-то были опытные. Публицист Орхан Джемаль делал репортажи из Афганистана, Ирака, в Ливии, в 2011 году даже был ранен на съемке. Оператор Кирилл Радченко работал в Сирии и на юго-востоке Украины. Режиссер Александр Расторгуев - автор более десятка документальных фильмов. По последней информации, тела погибших передадут российской стороне 3 августа, а на следующий день доставят в Москву. В среду к стихийному мемориалу у Дома журналистов в столице неравнодушные несут цветы. Коллеги, друзья не могут поверить в случившееся. Все трое не раз смотрели смерти в лицо, но всегда верили: вернутся домой живыми.

Ольга Оксенич, Борис Иванин. "ТВ Центр".