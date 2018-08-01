МГИК распределил эфирное время для кандидатов в мэры

Почти семь тысяч москвичей уже подали заявления о желании проголосовать на выборах мэра 9 сентября по месту фактического пребывания. Более трех тысяч из них намерены сделать это на так называемых "дачных" избирательных участках, созданных в Московской и некоторых соседних областях. Заявить о своем желании голосовать не по месту прописки можно в МФЦ и на портале госуслуг. Позднее заявления начнут принимать участковые комиссии. А в городском избиркоме в среду прошла жеребьёвка эфирного времени.

На заседании Мосгоризбиркома представители всех пяти кандидатов. Они тянут конверты. Это жеребьевка. По закону именно так распределяется эфирное время на городских телеканалах и радиостанциях. Затем процедуру повторяют, распределяя уже помещения, в которых кандидаты или их доверенные лица смогут общаться с избирателями, передает "ТВ Центр".

В штабе кандидата Сергея Собянина, на выборы он идет как самовыдвиженец, продолжаются встречи с экспертами. Их инициативы войдут в предвыборную программу кандидата. Сегодня обсуждали развитие мегаполиса. Для каждого из 146 муниципальных образований свои, конкретные предложения. Программа "Мой район" - принципиально новый подход к развитию мегаполиса.

Основная идея - комфортно жить должно быть везде. Районы, по мнению Сергея Собянина, неправильно делить на центральные и периферию, спальные и те, где преобладает деловая активность.

"Я сам встречаюсь очень много в районах и на основании того запроса, который я слышу, родилась идея создания программы под условным названием "Мой район". Все наши программы города Москвы направлены на то, чтобы обеспечить равные возможности москвичам. Если смотреть в "среднем по больнице", в среднем по городу, все замечательно, но в отдельных районах не хватает поликлиники, в другом районе не хватает детского дошкольного учреждения, в третьем нет парка, в четвертом не хватает спортивных или культурных учреждений или организаций. В среднем эту проблему не решить. Ее надо решать конкретно в привязке к конкретному району", - уверен Собянин.

В ярких буклетах - конкретные предложения. Программы по некоторым районам ещё обсуждаются. Важно делать это публично, отмечает Сергей Собянин. Подход комплексный: создание парков, реконструкция библиотек и домов культуры, строительство спортивных зон и, конечно, благоустройство. Пережиток прошлого - высокие заборы, которые многие собственники и арендаторы ставили где придется, по мнению экспертов, должен уйти в прошлое. Поддержал эту идею и кандидат Сергей Собянин.

"Там, где можно открывать и сносить заборы, я за! Вы ж помните историю, когда мы в Ботаническом саду забор сломали. И что вы думаете? Мы дали деньги Академии наук, чтобы они территорию Ботанического сада прибрали. Они на эти деньги восстановили забор. Я говорю зачем? От кого вы прячетесь? У вас территория менее благоустроенная, менее безопасная, менее освещенная, чем ВДНХ. Что вы там прячете? Что за сокровище. Я не могу понять такие вещи. Будем бороться с этим дальше", - сказал Собянин.

Эксперты предлагаемый проект "Мой район" поддержали. В зале - экономисты, муниципальные депутаты и специалисты в градостроительной сфере.

"В центр можно съездить за уникальными услугами. Большой театр, Третьяковская галерея, либо, если вы хотите стать чемпионом мира по спорту, тогда в "Лужники", а так должен быть свой каток около дома, своя музыкальная школа недалеко", - сообщила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

"Для среднего бизнеса московского, для малого бизнеса московского – это, безусловно, интересно! И, конечно, есть интересы для крупного бизнеса. В первую очередь, для компании-девелопера. Потому что город не должен все делать за свои деньги", - прокомментировал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Градостроительной политике посвящен и раздел предвыборной программы кандидата от КПРФ. Сегодня Вадим Кумин представил ее журналистам.

"Мы предлагаем 12 очень простых шагов. 12 тезисов, августовских, которые, как нам кажется, сделают жизнь москвичей лучше. Мы хотим обратить внимание, что Москва – это, прежде всего, люди", - заявил кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин.

А вот кандидат от регионального отделения ЛДПР отправился в рейд по несанкционированным свалкам. Завидев человека в галстуке, арендаторы разбежались. Сам кандидат настроен решительно.

"Здесь хорошая перспектива - несколько яхт и лимузинов владельцев всего этого безобразия обратить в доход государства и направить на рекультивацию этой свалки", - предложил кандидат на пост мэра Москвы от регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярёв.

В городе работают и доверенные лица другого кандидата - Ильи Свиридова. На выборы он идет от "Справедливой России". Москвичей беспокоит строительство на Софийской набережной. Объект уже занесен на карту проблемных мест на сайте Ильи Свиридова.

Получивший только вчера удостоверение кандидата Михаил Балакин сегодня общался с предпринимателями.

"Мы все помним 90-е годы, когда приходили: мне вот это место понравилось. Пошел с кем-то договорился на уровне замглавы управы и что-то там сваял. Потом все привыкли, и все считают, что здесь всегда так и было, все стояло и никто, ничего по большому счету не спрашивал", - сказал кандидат на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан" Михаил Балакин.

Встреч у кандидатов будет еще много. Времени у избирателя, чтобы определиться с предпочтениями, достаточно. Выборы пройдут 9 сентября.

Матвей Шестаков, Виктор Мальцев, Владимир Черных. "ТВ Центр".