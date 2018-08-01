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По делу о пытках в ярославской колонии задержали еще 4 человек

18:52
  • среда
  • 01 августа 2018

Следствие задержало еще четырех сотрудников ярославской исправительной колонии №1 по подозрению в избиении заключенного Евгения Макарова. Ходатайства об их аресте суд рассмотрит в четверг. Общее число фигурантов дела о пытках, таким образом, увеличилось до 12.

В Ярославле задержали еще четырех человек по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в ИК-1.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Наталью Сарбунову, имена задержанных не приводятся. Предварительно, Заволжский районный суд Ярославля изберет меру пресечения в отношении задержанных сотрудников ФСИН в четверг.

Ранее по делу о пытках в колонии №1 были задержаны восемь человек. Семеро из них арестованы. Восьмой был отпущен под домашний арест.

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