Минобороны: ряд стран препятствует возвращению сирийцев на родину

В Минобороны России обратили внимание, что некоторые страны препятствуют возвращению сирийских граждан в места постоянного проживания. В ведомстве подчеркнули, что соответствующий процесс политизируется под различными предлогами.

Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что несколько стран по политическим причинам препятствуют возвращению сирийских граждан в места постоянного проживания. Его слова приводит ТАСС.

"Рядом стран создаются искусственные препятствия по возвращению граждан Сирии на родину. Очень часто этот процесс политизируется под различными предлогами", - подчеркнул Мизинцев.

Он также добавил, что связана подобная ситуация отчасти с тем, что некоторые страны хотят и дальше получать от международных организаций и стран-доноров выделяемую на содержание сирийских беженцев помощь, а также использовать перемещенных лиц как дешевую рабочую силу.

Ранее сообщалось, что Россия призывает не блокировать процесс возвращения на родину сирийских беженцев и при этом ждет от европейских стран содействия в этом вопросе. Соответствующая тема обсуждалась 30 и 31 июля в Сочи на международной встрече по Сирии под председательством гарантов перемирия в САР, которыми являются Россия, Иран и Турция.

30 июля стало известно, что более 73 тысяч беженцев вернулись в пригород Дамаска Восточную Гуту, которую недавно освободили от боевиков. Под контролем незаконных формирований остается провинция Идлиб - мирные граждане могут покинуть эту территорию только по гуманитарному коридору, организованному российскими военными.