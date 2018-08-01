ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фигурантам дела о хищениях в группе "Сумма" продлили арест до 5 ноября

19:28
  • среда
  • 01 августа 2018

Суд продлил до 5 ноября срок ареста совладельцу "Суммы" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и бывшему главе компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества.

Суд в Москве до 5 ноября оставил под арестом владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищениях и создании преступного сообщества, передает "Интерфакс".

На тот же срок продлен арест брату Зиявудина - Магомеду Магомедову, а также бывшему директору компании "Интекс" (входит в группу компаний "Сумма") Артуру Максидову.

Ранее стало известно имя еще одного арестованного по делу о хищениях в "Сумме". Это бывший финансист группы компаний Александр Кабанов. Он был заключен под стражу почти за два месяца до ареста братьев Магомедовых. Свою вину все фигуранты дела не признают.

Читайте также:
Главное сегодня
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов
Совладельцы группы "Сумма" Магомед и Зиявудин Магомедовы
Совладельцы группы "Сумма" Магомед и Зиявудин Магомедовы
Совладелец группы "Сумма" Магомед Магомедов
Совладелец группы "Сумма" Магомед Магомедов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100