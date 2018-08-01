Фигурантам дела о хищениях в группе "Сумма" продлили арест до 5 ноября

Суд продлил до 5 ноября срок ареста совладельцу "Суммы" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и бывшему главе компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества.

Суд в Москве до 5 ноября оставил под арестом владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищениях и создании преступного сообщества, передает "Интерфакс".

На тот же срок продлен арест брату Зиявудина - Магомеду Магомедову, а также бывшему директору компании "Интекс" (входит в группу компаний "Сумма") Артуру Максидову.

Ранее стало известно имя еще одного арестованного по делу о хищениях в "Сумме". Это бывший финансист группы компаний Александр Кабанов. Он был заключен под стражу почти за два месяца до ареста братьев Магомедовых. Свою вину все фигуранты дела не признают.