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Facebook и Instagram ввели счетчик потраченного на соцсети времени

19:36
  • среда
  • 01 августа 2018

В Facebook и Instagram теперь можно отслеживать, какое количество времени человек проводит в этих социальных сетях. Соответствующая информацию отображается в настройках. Также доступна функция напоминания при достижении определенного лимита.

Представители Facebook и Instagram Амит Ренейдив и Дэвид Гинзберг сообщили, что в этих социальных сетях появится возможность отслеживать количество проведенного в них времени. Об этом пишут "Известия".

"Мы хотим, чтобы пользователи могли контролировать проведенное в соцсетях время, и оно было бы наполнено позитивом и вдохновением", - отмечается в сообщении.

Теперь соответствующая информация по каждому конкретному устройству будет отображаться в настройках. Также пользователи смогут установить ежедневное напоминание на достижение определенного и заранее заданного лимита.

26 июля акции Facebook на открытии торгов обвалились на 18%. Компания, владеющая одноименной соцсетью, потеряла 95 миллиардов долларов рыночной стоимости. Накануне после закрытия торгов акции компании упали на более чем на 20%.

27 июня стало известно, что после обновления приложения Instagram для iOS и Android там появится функция видеозвонка. Видеочат можно будет использовать как при общении с одним человеком, так и с группой до четырех участников. Продолжительность видеовызова в компании ограничивать не намерены.

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