Музей Булгакова заказал коту Бегемоту ошейник с GPS-датчиком

Необычное происшествие сегодня пришлось расследовать столичной полиции. Из музея "Булгаковский дом", который также всем известен как та самая "нехорошая квартира" из романа "Мастер и Маргарита", пропал едва ли не главный сотрудник - кот по кличке Бегемот. Учитывая таинственный ореол места, в исчезновении животного первым делом заподозрили мистику. Ещё одна версия - кто-то из почитателей таланта великого писателя не устоял перед искушением и похитил Бегемота.

В доме номер десять на Большой Садовой, по-булгаковски - номер 302-бис - целый день переполох, передает "ТВ Центр". Но не из-за того, что Аннушка в очередной раз пролила масло на трамвайные пути. Пропал самый главный сотрудник булгаковского музея. Особые приметы - "громадный, как боров, чёрный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами".

"Сегодня так случилось, звонит мне в районе 11 часов наш смотритель и сообщает, что Бегемота похитила некая женщина, дама полная. Проходила мимо, схватила Бегемота и пошла в сторону Маяковской. Это ему сообщил очевидец, девушка, которая в этом доме работает", - сказала исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова.

Несколько часов ходили по ближайшим переулкам, осмотрели даже сад "Аквариум" у театра Моссовета. Пришлось подключить и полицейских, но без собаки. Следы искали с помощью интуиции и дедукции. Сотрудники музея рассказывают, что Бегемот вполне самостоятельный. В музее не сидит, гуляет во дворе и по Большой садовой. Заходит в гости в офисы и квартиры. К тому же в округе его все знают, ведь в музее он живет уже 13 лет.

И вот - в час жаркого заката, недалеко от Патриарших прудов, где началась булгаковская история, произошла счастливая развязка.

- Вы нашли кота?

- Мы его нашли, ура.

- Где?

- Он оказался в театре Моссовета, его подкинули.

Вероятно, Бегемота все-таки пытались похитить, потому что на нем не оказалось ошейника с медальоном, где были указаны все контактные данные Дома музея Булгакова. Но сотрудники музея обещают купить ему новый - с GPS-датчиком, чтобы он больше не терялся.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".