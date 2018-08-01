СК начал проверку после обнаружения девочки на козырьке балкона в Уфе

В Уфе спасли трехлетнюю девочку, оказавшуюся на козырке 15-го этажа строящегося дома. Там она провела почти всю ночь, пока родители, полицейские и волонтёры в её поисках прочёсывали район. Об исчезновении ребёнка накануне вечером заявил отец. Он рассказал, что взял дочь на стройплощадку, где работал, поскольку оставить её было не с кем. Нашли девочку только под утро - рабочие услышали детский плач и тут же вызвали спасателей.

Это кадры спасения трехлетней девочки (см. видео), обнаруженной на крыше балкона 15-го этажа строящегося дома. На веревке сотрудник МЧС поднимает её на крышу здания. Сейчас ребёнок в безопасности. Здоровью девочки ничего не угрожает. А в истории, каким именно образом она здесь оказалась, предстоит разобраться следствию, передает "ТВ Центр".

- Вот самый верх. Вот этот ряд. Балкон заканчивается, и там ребенок. Она упала, получается, упала с крыши туда, там четыре метра высота.

На данный момент установлено, что отец ребенка работает на этой стройке. Накануне он зачем-то взял с собой трехлетнюю дочку и ее старшего брата. Мужчина работал на четвертом этаже. Детей оставил поиграть на третьем.

"Мальчик ненадолго поднялся к отцу, чтобы передать ему мобильный телефон, оставив сестру одну на третьем этаже. После того, как он снова спустился вниз, девочки там уже не было", - рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Башкортостан Екатерина Яковлева.

Девочку искали всю ночь. Сотни человек. Полицейские и добровольцы. Безуспешно. Утром прораб дал рабочим указания осмотреть все помещения в строящейся многоэтажке. Дамир Саитгалеев отправился на чердак. Услышав слабый детский плач, рванул на крышу. Рискуя собственной жизнью, без какой-либо страховки, строитель бросился на помощь девочке.

"Подошел вот сюда к парапету, увидел ребенка на краю. Не стал ничего придумывать, раздумывать, перелез, спрыгнул вниз к ребенку и подтянул за ногу к стене, все привязал. Потом ребята подошли, дали веревку. Видать, ночевала там, спала", - сообщил строитель Дамир Саитгалеев.

Козырёк балкона последнего этажа, на котором обнаружили ребёнка, находится на четыре метра ниже крыши самого дома. Его ширина - метр. Длина - два. Никакого ограждения по периметру. Крошечная площадка на высоте более 45 метров. Ребенок провел здесь всю ночь.

Когда девочку обнаружили, она сидела на самом краю бетонной плиты. Рабочие недоумевают, как вообще она могла туда попасть. Если предположить, что отец действительно оставил ее на третьем этаже, то для начала трехлетний ребенок должен был пешком подняться на 15-й, выбраться на крышу, проявить чудеса акробатики, чтобы подтянуться и забраться на парапет, а затем либо прыгнуть с него, либо случайно упасть на крошечную крышу балкона, пролетев четыре метра, удачно приземлиться и не получить ни одной царапины.

"Она не упала. Ее либо туда подняли, сама она бы не спустилась туда, потому что здесь нет ничего, ни лестницы. Просто прыгнуть туда четыре метра вниз. Нереально. Она бы отлетела как мячик. Я смотрел руки-ноги, у нее все цело, ни царапины. Я ее полностью осмотрел, когда дали веревку, ничего не было, ни переломов, ни опухолей", - сказал Саитгалеев.

Сейчас идет доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, зачем отец привел детей в заведомо опасное место, да еще и оставил одних. Почему никто, например, охрана, не помешал проходу несовершеннолетних на стройплощадку. Ну и, конечно, самый главный вопрос - как девочка оказалась на крыше балкона.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".