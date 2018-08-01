Собянин наградил Тамару Гвердцители и Елену Яковлеву премиями Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о премиях города Москвы в области литературы и искусства. Награды получили певица и композитор Тамара Гвердцители, актриса Елена Яковлева, композитор Эдуард Артемьев, театральный художник Александр Боровский-Бродский и профессор ГИТИС Дмитрий Трубочкин.

Мэр столицы Сергей Собянин наградил премиями города Москвы в области литературы и искусства певицу и композитора Тамару Гвердцители и актрису Московского академического театра сатиры Елену Яковлеву. Подписанный градоначальником указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Гвердцители отметили "за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства", Яковлеву - "за большой вклад в развитие театрального искусства и исполнение ведущих ролей в спектаклях последних лет".

Также наградами отмечены написавший музыку к фильмам "Легенда №17", "Белые ночи почтальона Тряпицына" и "Герой" композитор Эдуард Артемьев, участвовавший в оформлении интерьеров Студии театрального искусства театральный художник Александр Боровский-Бродский и профессор ГИТИС Дмитрий Трубочкин за монографию о древнегреческом театре.

Ранее Собянин заявил, что в Москве будет запущена экологическая программа по замене устаревших кабельных сетей. Об этом градоначальник сказал во время посещения электроподстанции "Елоховская" на Нижней Красносельской улице. Это один из крупных объектов энергетики, обеспечивающих электроснабжение центра и востока столицы. Мэр добавил, что до сентября в Москве будут завершены основные работы подготовки к зиме.